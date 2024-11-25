Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde düzenlen etkinliğe katılan öğretmenler minibüsle yola çıktı. Minibüs, Ortaören Mahallesi'ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elbistan ilçesinde düzenlenen kutlamalara katılan öğretmenlerden 10'u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi'ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı. Minibüs, Ortaören Mahallesi'ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile birlikte yola çıktı. Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

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