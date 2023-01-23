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Kız öğrenciye istismara 54 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmaraş’da kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı H.Y. (10) adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mustafa G. (27) hakkında 54 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:56
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Kahramanmaraş’ta kız öğrenciye istismara 54 yıla kadar hapis istemi

Kız öğrenciye istismara 54 yıla kadar hapis istemi
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Olay, 16 Eylül 2022'de Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G., otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu. G., kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., G.'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa G., mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

Okula giden H.Y.’nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa G.'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa G., suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. G.t'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi. Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; G.'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa G. tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.

KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa G.'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için G. hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa G. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Kaynak: DHA)

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