Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye dev ceza

Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye dev ceza
Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazarcık ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

İhbar yapılan bölgeye düzenlenen baskında köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 kişi daha gözaltına alındı.

Köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 TL, 10 kişiye de "yasa dışı bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

Dövüş esnasında yaralandığı belirlenen köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

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