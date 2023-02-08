﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, Kahramanmaraş'ta adının "Beyza" olduğu belirtilen bir kız çocuğunu daha enkaz altından sağ olarak kurtardığı belirtildi.
Bakanlık çocuğun kurtarılma anına ilişkin görüntüleri, "Birlikte Güçlüyüz" ifadeleriyle paylaştı.
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