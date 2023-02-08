8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, Kahramanmaraş'ta bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardığını bildirdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:58
Takip Et

Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, Kahramanmaraş'ta adının "Beyza" olduğu belirtilen bir kız çocuğunu daha enkaz altından sağ olarak kurtardığı belirtildi.

Bakanlık çocuğun kurtarılma anına ilişkin görüntüleri, "Birlikte Güçlüyüz" ifadeleriyle paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
3
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
5
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.