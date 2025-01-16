Kahramanmaraş’ta öğrencilere sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşların yanında olmaya devam ederken, gençlere yönelik hayata geçirdiği faaliyet ve çalışmalarla da takdir topluyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen bu çalışmalardan biri de, sınav dönemlerinde üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sıcak çorba ve ikram hizmeti oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi kampüslerinde kurduğu stantlarda her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye sıcak çorba ve çeşitli ikramlar sunuyor. Bu anlamlı hizmet, sınav stresiyle yoğun bir dönem geçiren gençlere hem moral kaynağı oluyor hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti, öğrencilerden de büyük beğeni topluyor. Sınav haftasının yorucu temposunda sıcak çorba ile karşılaşan gençler, bu ince düşünce karşısında teşekkürlerini dile getiriyor. Sınav dönemlerinde sağlanan bu anlamlı destek, Kahramanmaraş'ta belediyeciliğin sosyal sorumluluk bilinciyle harmanlandığını bir kez daha ortaya koyuyor.