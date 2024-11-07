Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sahte alkol imalatı ve ticareti ile mücadele suçlarının önlenmesi için operasyon yapıldı.

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Operasyonda; 90 şişe sahte TAPDK bandrollü kaçak/sahte içki, 70 litre etil alkol, bin 290 adet sahte bandrol, 2 adet içki aroma kiti, 6 bin 664 içki şişe giydirme etiketleri ve jelatinleri, 420 adet boş içki şişesi, 700 adet plastik kelepçe ele geçirildi.

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Olayla ilgili yakalanan Ö.B.E. ve Y.E.D. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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