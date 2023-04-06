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Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta buğday yüklü TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 05:48
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Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi ile Narlı Beldesi arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Narlı istikametine giden Hüseyin Uzunöz yönetimindeki otomobil, Mete Can Tatay yönetimindeki buğday yüklü TIR’la kavşakta çarpıştı. Kazada, takla atarak orta refüje savurulan otomobilde bulunan yabancı uyruklu Yahya Yahya olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, TIR sürücüsü ile otomobilde yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep-Pazarcık Kara Yolu'nda trafik, uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler, vinçle tırı kaldırmak için saatlerce çalıştı. Bu sırada Kara Yolu'nda Narlı-Gaziantep istikametinde araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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