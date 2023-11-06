Kahramanmaraş'ta üç araç işte böyle birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Kahramanmaraş'ta üç araç işte böyle birbirine girdi

Kahramanmaraş'taki kaza Çevre Yolu’nda Ticaret Borsası önünde meydana geldi. 46 BN 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Vatandaşlar, otomobilin ikinci bir kazaya neden olmaması için yoldan geçen sürücüleri el işaretiyle uyarmaya çalışırken, Hal Kavşağı'ndan üniversite istikametine ilerleyen bir otomobil, yolun kenarındaki araca çarpmamak için durdu.

O sırada arkadan gelen F.M. yönetimindeki 46 NE 703 plakalı otomobil, önce sağ tarafından giden A.Ö.'nün kullandığı 01 DKS 81 plakalı otomobile, ardından da duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.Ö.’nün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından da telefon direğini devirip Kahramanmaraş Ticaret Borsası bahçesine devrildi.

Kazada A.Ö. yaralanırken, diğer 2 otomobilde sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ö. tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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