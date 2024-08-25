Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç depremi

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç depremi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gündem olan Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş’ta hayranları ile buluştu. Dikeç büyük bir ilgiyle karşılanırken, “Ben gençlere hep çok çalışmalarını söylüyorum. Spor demek herkesin dünya şampiyonu olması anlamına gelmez” dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları’na eli cebinde ve ekipmansız yaptığı atışla damga vuran, olimpiyat tarihinde Türkiye’ye atıcılıktaki ilk madalyayı kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş’ta hemşerileriyle buluştu. Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na gelen Yusuf Dikeç, hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı. Fuar alanını gezen Dikeç, genç sporcularla vakit geçirirken, hayranlarının imza isteğini geri çevirmedi ve minik hayranı ile ikonik pozunu verdi.

Daha sonra İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Dikeç, “Kendi memleketimize geldik, halkımızın böyle güzel şeylere de ihtiyacı vardır. Her zaman şunu söylüyorum, kalbi güzel olan insanlar güzel şeyler paylaşıyorlar. Kendi memleketimde olmaktan çok mutluyum ve ülkem adına da böyle bir madalya kazandırdığım için hem ülkeme hem de vatandaşlarıma sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

''GENÇLERİN BİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAKLARINDAN EMİNİM''
Dünya genelinden olumlu yorumlar aldığını ifade eden Milli Atıcı Yusuf Dikeç, “Böyle bir tepki beklemiyordum ama insanların tüm dünyadan gelen yorumların hepsi şuydu, olimpiyat ruhuna en uygun, en duru ve en saf bir başarı bizde gördüler. Ben hep gittiğim yarışmalarda sporculara birinci amacınız ülkenize madalya kazandırmak ama ikincisi de ülke temsilidir. Ben gençlere hep çok çalışmalarını söylüyorum. Spor demek herkesin dünya şampiyonu olması anlamına gelmez. Kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için mutlaka spor yapmak lazım. Atatürk bile sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş. Bizim yaşımız 51 olsa da gönlümüz genç, gençlerin bizi daha ileriye taşıyacaklarından eminim” diye konuştu.

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan Avrupa startı
Trabzonspor'dan Avrupa startı
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi Dünya
Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi
Trabzonspor'dan Avrupa startı Spor
Trabzonspor'dan Avrupa startı
AKP’li başkan yardımcısı yorgun merminin kurbanı oldu Gündem
AKP’li başkan yardımcısı yorgun merminin kurbanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefeti hedef aldı Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefeti hedef aldı
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı
‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı Gündem
‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı