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7,7'lik deprem Marmara'da beklenen depremi tetikler mi. Kandilli Rasathanesi müdürü yanıtladı

Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7 ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü’nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası Marmara depremine dair değerlendirme yaptı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:05
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Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Marmaradaki olası depremi tetikler mi sorusunu Kandilli Rasathanesi müdürü yanıtladı

7,7'lik deprem Marmara'da beklenen depremi tetikler mi. Kandilli Rasathanesi müdürü yanıtladı
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Sabaha karşı 04.17’de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24’te de Kahramanmaraş Ekinözü’nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. 

Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı.

Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor” dedi.

"ÇOK SAYIDA ARTÇI OLACAKTIR"

Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, “Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos’ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

SAKARYA'DA DEPREM OLDU İDDİASI

Prof. Dr. Haluk Özener, Sakarya’da da deprem olduğu iddialarına ilişkin, “Bizim kayıtlarımızda böyle bir nitelikte deprem bulunmamakta.

Dolayısıyla vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye’de yetkili kurumlar olan AFAD ve 150 yıllık bir kurum olan Kandilli’nin resmi sitelerini takip etmeleri, kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermeleri ve itibar etmeleri.

Aksi takdirde olağanüstü durumlarda dezenformasyonla olaylar çok daha farklı mecralara gidebiliyor” şeklinde konuştu.

MARMARA'DAKİ OLASI DEPREMLER TETİKLENİR Mİ?

Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara’daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara’da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. 

Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz.

Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” dedi. (DHA)

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Ülkü turan
6.02.2023 21:26
Hocam kandilli 150 yıllık ama atananlar ne durumda güvenmiyoruz artık.tuik RTÜK yargı okuyoruz liyakatlileri..  
 
adem
6.02.2023 21:21
yanlış kişiye sorulmuş,esas sorulması gerekenler küresel güçler çünkü hiç doğal bir felaket değil yapay oluşturulmuş ve beka meselesi bir durum  
 
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