Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

12-yasindaki-ali-atv-kazasinda-yasamini-857931-254509.jpg

Olay, Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden 12 yaşındaki Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu ATV aracının altında kaldı.

iha-20250810aw514689-1.jpg

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor