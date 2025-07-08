Kahreden haber! Engelli kızını kurtaran babadan acı haber

Kaynak: İHA
Kahreden haber! Engelli kızını kurtaran babadan acı haber

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde engelli kızını kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Cebeci Uzunkum plajında meydana geldi. Düzce'den geldikleri öğrenilen Murat Akın (52) ile kızı Rana Akın, denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rana Akın'ı kurtarmak için baba hemen müdahale etti. Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti. Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

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