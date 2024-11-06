Kahreden ihmal ölüm getirdi. Doktor olmayan çalışanın yaptığı sünnet sonu oldu

Kaynak: İHA
Kahreden ihmal ölüm getirdi. Doktor olmayan çalışanın yaptığı sünnet sonu oldu

Niğde'de özel bir tıp merkezinde doktor olmayan çalışanın sünnet ettiği 6 yaşındaki çocuğun verilen yanlış ilaç ve usulsüz sevk nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

30 Ocak'ta Niğde'de bulunan Yaşam Tıp Merkezi'nde sünnet edilen 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem, geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası fenalaştı.

İddiaya göre 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğa, iddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi.

İHMAL VE YANLIŞ TEDAVİLER...

Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı. Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"PARA TEKLİF ETTİLER"

Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem, “Niğde'deki özel bir tıp merkezinde çocuğumu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüğümüzde öğrendik. Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sandığımız sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu 'Ağrısı varsa bir saatte verin' dedi. Düzelmeyince de biz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik ve oradan da darbe yedik. Sapasağlam götürdüğümüz çocuğumuza hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez orada da damardan verildi ve benim çocuğum komaya girdi” dedi.

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