Kahreden kaza. Arabayla annesini ezip ölümüne sebep oldu

Ağrı'da bir kişi yeni aldığı otomobil ile evinin bahçesine girerken annesine çarptı. Arabanın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Kahreden kaza. Arabayla annesini ezip ölümüne sebep oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Yaşar (36), yeni aldığı aracıyla evinin bahçesine giderken annesi Herdem Yaşar’a çarptı. Kazada aracın altında kalan Herdem Yaşar (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde meydana geldi. Yeni aldığı otomobiliyle Tazekent köyüne gelen Erdal Yaşar, evinin bahçesine girmek isterken annesi Herdem Yaşar karşısına çıktı.

Bir anda panikleyen Erdal Yaşar, fren yerine gaza basınca annesi Herdem Yaşar’a çarptı. Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Anne Herdem Yaşar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Erdal Yaşar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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