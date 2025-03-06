Kahreden olay... Hamile kadın çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahreden olay... Hamile kadın çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aylık hamile kadın çamaşır asarken 4'ncü kattan düştü. Hastaneye kadırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çamaşır asarken 4'ncü kattan düşen 28 haftalık hamile kadın hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 28 haftalık hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20), çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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