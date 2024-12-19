Kahreden son: Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahreden son: Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonun çarptığı iki çocuk annesi 63 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden son: Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahreden son: Çöp kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son Haberler
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Kestane yemek artık hayal oldu
Kestane yemek artık hayal oldu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
İstanbul Sarıyer’de kayıp kadının cesedi denizde bulundu! Yakınları sinir kirizi geçirdi!
Kayıp kadının cesedi denizde bulundu
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor