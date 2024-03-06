Kahrol düşman al sana yumruk. Taylandlı translar Filipinli transları müşterilerini çaldıkları için dövdü

Kaynak: Haber Merkezi
Kahrol düşman al sana yumruk. Taylandlı translar Filipinli transları müşterilerini çaldıkları için dövdü
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir grup trans, müşterilerini çaldıkları gerekçesi ile Filipinli translara saldırdı. Polis ekipleri iki trans grubu durduramadı. Kavga görüntülerinden sonra ‘Kahrol düşman al sana bomba’ yorumu yapıldı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Taylan’ın başkenti Bangkok’ta dün gece transların çıkarttığı kaos gündem oldu. Taylandlı translar geceyi birlikte geçirmek için müşteri beklerken Filipinli transların kendi müşterilerini çaldıkları iddiası sonrasında ortalık bir anda savaş meydanına döndü.

ekran-goruntusu-2024-03-06-113249.png

Taylandlı onlarca trans ile Filipinli translar birbirlerine girerken yumruklar tekmeler havada uçuştu. Çok sayıda trans hafif bir şekilde yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan Taylandlı polislerin müdahalesi trans kavgasını durdurmadı.

ekran-goruntusu-2024-03-06-113759.png

O anlar kavganın hemen yanında olan bir şahıs tarafından popüler sosyal medya platformu Facebook’tan canlı bir şekilde yayınlandı.

ekran-goruntusu-2024-03-06-115700.png

Gece kulübü önündeki yumruklu kavga canlı yayın sonrasında dünya gündemine oturdu ve video milyonlarca kullanıcı tarafından tekrar tekrar izlendi.

ekran-goruntusu-2024-03-06-115716.png

Yaralanan bazı transların hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilirken sosyal medyada kavgaya ilişkin “Kahrol düşman al sana yumruk” yorumu yapıldı.

ekran-goruntusu-2024-03-06-115724.png

ekran-goruntusu-2024-03-06-115740.png

ekran-goruntusu-2024-03-06-115745.png

Son Haberler
Çocuklar bir yılda kaç kez soğuk algınlığı geçirir fazlasında ne olur Sağlık
Çocuklar bir yılda kaç kez soğuk algınlığı geçirir fazlasında ne olur
İlber Ortaylı: İstanbul’u anlatırken falanca AVM’nin, otelin değil, falan caminin, filan hanın, falanca medresenin bulunduğu yer diyeceksiniz Kültür Sanat
İlber Ortaylı: İstanbul’u anlatırken falanca AVM’nin, otelin değil, falan caminin, filan hanın, falanca medresenin bulunduğu yer diyeceksiniz
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı Spor
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı Gündem
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı. Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti Magazin
Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı. Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti
Ispanak suyu nasıl zayıflatır Şifalı Bitkiler
Ispanak suyu nasıl zayıflatır
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay Dünya
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay