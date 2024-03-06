Kahrol düşman al sana yumruk. Taylandlı translar Filipinli transları müşterilerini çaldıkları için dövdü

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Taylan’ın başkenti Bangkok’ta dün gece transların çıkarttığı kaos gündem oldu. Taylandlı translar geceyi birlikte geçirmek için müşteri beklerken Filipinli transların kendi müşterilerini çaldıkları iddiası sonrasında ortalık bir anda savaş meydanına döndü.

Taylandlı onlarca trans ile Filipinli translar birbirlerine girerken yumruklar tekmeler havada uçuştu. Çok sayıda trans hafif bir şekilde yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan Taylandlı polislerin müdahalesi trans kavgasını durdurmadı.

O anlar kavganın hemen yanında olan bir şahıs tarafından popüler sosyal medya platformu Facebook’tan canlı bir şekilde yayınlandı.

Gece kulübü önündeki yumruklu kavga canlı yayın sonrasında dünya gündemine oturdu ve video milyonlarca kullanıcı tarafından tekrar tekrar izlendi.

Yaralanan bazı transların hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilirken sosyal medyada kavgaya ilişkin “Kahrol düşman al sana yumruk” yorumu yapıldı.