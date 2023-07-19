Kahvaltıda keyifle tüketilen besin ölüm saçıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Sabah kahvaltısı iyi bir güne başlamak için insanların hayatında önemli bir yer tuttuğu biliniyor.

Güne dinç başlamak için sabah kahvaltısını önemi biliniyor.

Sabah kahvaltısında çay dışında tüketilen içeceklerle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

GAZLI İÇECEK ÖLÜM SAÇIYOR

Sabah kahvaltısında gazlı içecek tüketmek, midedeki asit oranını yükseltir. Bu durum uzun vadede yemek borusu kanserine bile neden olabilir.

Asit seviyesinin yüksek olması, mide erozyonuna neden olur.

Poğaça, simit ve börek gibi seçenekler, içeriğindeki yağ oranı nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olduğu biliniyor.

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR?

Boyundan başlayıp mideye kadar uzanan yaklaşık 25-30 cm uzunluğundaki yemek borusunda meydana gelen kanserler yemek borusu kanseri veya özofagus kanseri alarak isimlendirilir.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun bölgesine yakın ortaya çıkan yemek borusu kanserinin bir başka belirtisi ses kısıklığı olabilmektedir.

Göğsün orta bölgesinde ortaya çıkan yemek borusu kanserinin belirtisi ise öksürük olabilir.

Altta mideye yakın bölgede ortaya çıkan yemek borusu kanseri belirtisi şiddetli reflü şeklinde olabilir.

Yemek borusu kanseri belirtileri arasında çok nadir de olsa bazen kanama görülebilmektedir. Bu kanama ağızdan kan gelmesinden ziyade bağırsak kanaması olarak görülür.

Yemek borusu kanseri evrelerine göre farklı belirtiler verebilmektedir.

Evre 1 yemek borusu kanseri belirti vermeyebilir. Yemek borusu kanseri 1. Evrede belirlenmesi genellikle tesadüfen veya taramalar sonucundadır.

Evre 2 yemek borusu kanseri belirtisi yutma güçlüğü olarak görülebilir. Bu evrede yemek borusu kanseri belirtileri arasında nadir olsa da takılma hissi ve bağırsak kanaması yaşanabilir.

Evre 3 yemek borusu kanserinde belirti ciddi yutma güçlüğüdür. Hasta katı gıda yiyemez hale gelir. Salya akıntısı daha çok yaşlı kişilerde ortaya çıkabilir.

Evre 4 yemek borusu kanseri belirtisi metastazın yaşandığı bölgeye göre farklılık gösterebilir.

4. Evre yemek borusu kanserlerinde ciddi kilo kaybı ilk belirtiler arasında yer almaktadır.

Tümör soluk borusunu tutmuşsa öksürük yaşanabilir.

Karaciğere sıçrama yapmışsa yan ağrıları görülebilir. Kemiklere sıçramışsa kemik ağrıları görülebilir.