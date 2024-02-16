Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti kuymak tarifi

İsmi üzerinde tartışılsa da, Karadeniz Bölgesi’nden Türk mutfağına armağan edilmiş çok özel bir lezzettir kuymak. Yapılışı da bazı noktalarda farklılıklar gösterse de, kahvaltı sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz Trabzon usulü kuymak tarifini sizler için hazırladık.

MALZEMELER:

- 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

- 2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu

- 1, 5 su bardağı su

- 1 kase kolot peyniri

- 1 silme tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:

Tercihen bakır bir tavada, 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağını eritin. Yağ kızınca, 2 tepeleme yemek kaşığı mısır ununu da tavaya ekleyip kavurun. Bu aşamada, mısır ununun rengi değişmemeli.

Birkaç dakika un ve yağı kavurduktan sonra, oda sıcaklığındaki 1,5 su bardağı suyu aşamalı olarak ekleyin. Suyu eklerken bir yandan tavayı karıştırmayı unutmayın. Tuzu ekleyin ve bu aşamada, tavanın altını kısarak malzemeleri karıştırmaya devam edin.

Karışım kaynamaya başladığında 1 kase kolot peynirini tavaya koyun ve kaşıkla hafifçe karışmasını sağlayın. Birkaç dakika karıştırmadan erimesini bekleyin, sonra ise karıştırarak malzemelerin iç içe geçmesini sağlayın.

Afiyet olsun.