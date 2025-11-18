Türkiye Almanya'dan Türkiye’ye tatile gelerek hala neden olduğu belirlenemeyen bir sebeple zehirlenerek hayatını kaybeden aileyi konuşurken bir zehirlenme haberi daha geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., arkadaşıyla birlikte Beyoğlu’nda bir kafeye gitti. İki arkadaş, Türk kahvesi siparişi verdi. Kahve diye içtiği sıvıdan bir yudum alan Ayben Ö., hemen tuvalete koştu.

Genç kadın nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetiyle soluğu hastanede aldı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın *Kostik Madde* (Sodyum Hidroksit zehirlenmesi) şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanma ile entübe edilen Ayben yoğun bakıma alındı.

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI

Yapılan incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. İşletme sahibi oldukları tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) gözaltına alınırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler adliyeye gönderildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Genç mühendisin kafede içtiği kahvenin ardından ağır şekilde rahatsızlanıp hastanelik olduğu olayda 2 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.