Kahve fincanını tükürükle temizleyen şahıs serbest bırakıldı

Edirne'de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetini durdurulan şahıs hakkında Edirne Valiliği adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.