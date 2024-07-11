Kahve ihracatı rekor kırdı

Etiyopya Kahve ve Çay Otoritesi (ECTA) yaptığı açıklamada, ülkenin 7 Temmuz'da sona eren 2023-24 mali yılında 298 bin 500 ton kahve ihraç ettiğini söyledi.

ECTA'nın paylaştığı verilere göre, Haziran ayında 46 bin ton kahve ihraç edilmesinden elde edilen 218 milyon dolar gelirin bir rekor olduğuna dikkat çekti.

Etiyopya, geçen mali yılda yaklaşık 240 bin ton kahve ihracatından 1,3 milyar dolar gelir elde etmişti. ECTA verileri, 2023-24 mali yılında ihraç edilen kahve hacminin bir önceki mali yıla kıyasla yaklaşık %20 arttığını gösteriyor.

Arabica kahvesinin kökeni olarak kabul edilen Etiyopya, Afrika'nın en büyük üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. Kahve üretimi, ülkenin tarıma dayalı ekonomisinin omurgası olarak görülüyor.