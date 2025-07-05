Kahve kutularından eroin çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahve kutularından eroin çıktı

Adana’da polisi 7 aydır yaptığı fiziki ve teknik sonrası TIR da yaptıkları aramada kahve kutularında 825 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 Aralık 2024 tarihinde bir TIR'da uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin durdurduğu TIR'da kahve kutularında 825 kilo eroin ele geçirdi.

Operasyon sonrasında TIR şoförü Mehmet Emin Ç. tutuklandı. Yürütülen soruşturmada yurt dışında olduğu belirlenen uyuşturucu şebekesinin lideri Ş.I.'nın, Türkiye genelindeki organizasyonu yönettiği tespit edildi. Yeterli delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli olarak Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Van ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucu şebekesinin üst düzey yöneticilerinden M.A., G.T., S.T., C.A. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 15 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışındaki Ş.I. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Kahve kutularından eroin çıktı

Kahve kutularından eroin çıktı

Kahve kutularından eroin çıktı

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