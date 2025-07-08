Kahve piyasasında sevindirici haber: Bir yıldır bu seviyeye gelmemişti

Robusta türü kahve çekirdeğinin fiyatı, artan arz beklentileriyle birlikte ciddi bir gerileme yaşadı. Londra emtia piyasasında en yoğun işlem gören robusta vadeli kontratları, 26 Haziran’da metrik ton başına 3.459 dolara kadar gerileyerek Mayıs 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Fiyatlar temmuz başından itibaren 3.600 dolar civarında seyrediyor.

Düşüşün en büyük nedeni olarak Vietnam, Endonezya ve Brezilya’dan gelecek yüksek miktarda kahve arzı gösteriliyor. Reuters’ın aktardığına göre, tedarik zincirindeki toparlanma ve hava koşullarının üretimi desteklemesi bu düşüşte etkili oldu.

Kahve sektöründe sıkılaşan stok politikalarının da bu fiyat hareketinde payı bulunuyor. Uzmanlar, bu düşüşün toptan alım yapan şirketlere kısa vadede fayda sağlayabileceğini ancak çiftçiler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.