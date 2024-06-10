Kahve tiryakilerine kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahve tiryakilerine kötü haber

Vietnam’da kuraklık nedeniyle kahve fiyatlarının daha da çok yükseleceği belirtildi.

Son zamanlarda art arda gelen zamlardan kahve de nasibini aldı.

Vietnam’da kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar de panik yarattı.

Halk arasında arzın daha da sıkılaşacağı endişeleri doğdu. Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını açıkladı.

069d0c88e7aadf1d7642dc61681c5c10.jpg

ŞEKERDE ÜRETİM AÇIĞI RİSKİ

Şekerde de üretim açığı olacağına yönelik tahminler fiyatların yükselmesine yol açtı. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.

Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı