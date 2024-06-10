Kahve tiryakilerine kötü haber

Son zamanlarda art arda gelen zamlardan kahve de nasibini aldı.

Vietnam’da kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar de panik yarattı.

Halk arasında arzın daha da sıkılaşacağı endişeleri doğdu. Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını açıkladı.

ŞEKERDE ÜRETİM AÇIĞI RİSKİ

Şekerde de üretim açığı olacağına yönelik tahminler fiyatların yükselmesine yol açtı. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.