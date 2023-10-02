Kahve tiryakilerine kötü haber. Artık tadına bile bakamayacaksınız

Brezilya ve Endonezya’daki olumsuz hava koşulları kahve ve kakao fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, ‘El Nino’ ve ‘La Nina’ sıcaklarıyla nedeniyle üretimin sekteye uğradığını açıkladı.

KAHVE GÜNÜNDE KAHVEYE ZAM KONUŞULDU

Uluslararası Kahve Örgütünün (ICO) ortak bir gün kararlaştırmak üzere başlattığı çalışmalar sonucu 2014’ten bu yana 1 Ekim, Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre, kahve, dünyada ticareti en fazla yapılan tropikal ürün olarak biliniyor. Dün de kahve günüyken böyle bir konunun gündeme gelmesi dikkat çekti.

Brezilya’daki, Sao Paulo Devlet Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen bir çalışmada, kahve üretiminde El Nino ve La Nina’nın etkili olduğu yıllarda standart sapmalarda bazı değişimler meydana geldiğini gözlemledi.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ KAHVE ÜRETİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Sıcaklığın 5 derecenin altına düştüğü durumlarda bitki üzerinde oluşan buz kristallerinin öldürücü etki yaparak çiçek tomurcuklarını, çiçekleri ve meyveleri yok edebileceğini ve yapraklarda don yanıklarına neden olabileceğini aktaran Şekeroğlu, uzun süreli soğukların kahve bitkisine ciddi zarar verdiğini bildirdi. Şekeroğlu, Ağustos 2021’de Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan aşırı düşük sıcaklıklarda çok sayıda kahve bitkisinin donduğunu hatırlattı.

ZAM BEKLENTİSİ

“El Nino ve La Nina, kahve piyasasını etkilese de asıl mesele küresel iklim değişikliğiyle birlikte kahve üretim alanlarının daralması ve üretimin tüketimi karşılayamayacak olmasıdır.” diyen Şekeroğlu, küresel ısınmanın devam etmesi durumunda gelecek 50 yıl içinde kahve üretim alanlarının yarıya yakınının elverişsiz hale gelebileceğini söyledi.

Şekeroğlu, ayrıca şunları aktardı:

“Bu durum kahve fiyatlarının hatırı sayılır bir biçimde artacağını, Robustaya göre daha aromalı ve kaliteli olan Arabica kahvelerine erişimin güçleşeceğini göstermektedir. Yükselen fiyatlar sonucu kahve harmanlarında Arabicaya göre düşük fiyatlı Robusta kahvelerinin oranının artması zaten alışılan kahve aromasını giderek yok ediyor. Bu aşamada kakule, muskat, vanilya ve tarçın gibi baharatlar veya çikolata benzeri ilavelerle aromalı kahvelerin tüketiciye sunulması piyasa oyuncularının ileriye dönük projeksiyonları arasında. Filtre kahve, espresso ve Türk kahvesi sevenleri ise maalesef zor günler bekliyor.”

Şekeroğlu, kahvenin sürdürülebilirliği açısından bireylerin neler yapabileceği hakkında, “Kahveye gereken değeri verip daha kontrollü tüketmek en makul yol gibi görünüyor. Ama en etkili çözüm küresel ısınmanın önüne geçmek olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

KAHVE NELERE İYİ GELİR?

Sade Kahvenin Faydaları

Enerjik bir yaşama katkı sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır.

Gerekli gıda maddelerini almanıza yardım eder.

Diyabet riskini ortadan kaldırır.

Depresyona karşı etkilidir.

Kanser riskine karşı koruma görevi görür.

Kalp sağlığını güçlendirir.

Limonlu Kahvenin Faydaları

İçerdiği limon ve dolayısıyla C vitamini sayesinde limonlu kahve;

Baş ağrınızın gidermeye yardımcı olur.

Cilt problemlerine iyi gelir.

Mide sağlığınızı güçlendirir.

Enerjinizi yeniler ve zinde kalmanızı sağlar.

Sütlü Kahvenin Faydaları

Tatlı isteğini ortadan kaldırır.

Tokluk hissi verir.

Çok az kalori içerir.

Zayıflamaya katkı sağlar.

Yeşil Kahvenin Faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı niteliklere sahiptir.

Kandaki basıncı dengelemeye katkı sağlar.

Tarçınlı Kahvenin Faydaları

Bağırsakları büyük oranda çalıştırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kilo vermeye katkı sağlar.

Migren ağrılarını azaltmada oldukça etkilidir.

Tokluk hissiyatı sağlar.

Şeker hastalığını önlemeye yardım eder.

Zihni rahatlatır.

Kahvenin Cilde Faydaları

Doğal peeling nitelikleri ile deriyi canlandırmaya katkı sağlar.

Doğal tonik nitelikleri ile cildinizi tazelemeye katkı sağlar.

Kahve telvesi göz altına uygulandığında morlukları giderir.

Cildi ölü derilerden ve siyah noktalardan arındırır.

Cildi daha da sıkılaştırarak sağlıklı görünüm sağlar.

Selülitli bölgelere uygulandığında selülitler ile savaşır.

Kuru kalan cilt bölgelerini nemlendirmenizi sağlar.