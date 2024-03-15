Kahve uykunuzu kaçırmıyorsa dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Gün olmuyor ki herkesin bildiği besinlerle ilgili yeni bir detay ortaya çıkmasın.

Kahveyle ilgili ortaya çıkan son detay korkuttu.

Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Genelde uyku kaçırdığı bilinen kahvenin uyku kaçırmaması durumunda karaciğer hastalıklarından birisine yakalanılabileceği bildirildi.

Karaciğer hastalıklarının ise bir kısmının ölümcül olduğu da biliniyor.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

KARACİĞER HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Koyu renkli idrar

-Soluk dışkı rengi

-Dışkıda kan

-Kronik yorgunluk

-Mide bulantısı, iştah kaybı ve kusma

-Sarılık

-Karında şişlik ve ağrı hissi

-Bacaklarda ve ayak bileklerinde belirgin ödem

-Ciltte yaygın kaşıntı