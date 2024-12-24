Kahve ve çayın ölümcül hastalığa bir çaresi daha ortaya çıktı! Uzmanlar anlatıyor...

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kahve ve çay gibi yaygın içeceklerin sağlık üzerindeki faydalarını vurgulamaya devam ediyor. Özellikle, bu içeceklerin boğaz kanseri riskini azalttığına dair bazı önemli bulgular ortaya çıkmış durumda.

Kahve ve çayın içerdiği antioksidanlar ve diğer bileşenlerin, kanser hücrelerinin gelişimini engelleyebileceği ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceği düşünülmekte.

KAHVE VE ÇAYIN BOĞAZ KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Boğaz kanseri, baş ve boyun bölgesinde, özellikle de yutak ve gırtlakta oluşan kanser türlerini ifade eder. Bu kanser türü, sigara içme, alkol tüketimi ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerle ilişkilendirilen önemli bir sağlık sorunu oldu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kahve ve çayın bu riskleri azalttığına dair umut verici bulgular sunmakta.

2020 yılında yayımlanan bir çalışma, düzenli kahve ve çay tüketen bireylerde boğaz kanseri riskinin belirgin şekilde düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar, kahve ve çayın içeriğinde bulunan polifenoller, flavonoidler ve antioksidanların, kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini göstermekte. Bu bileşenler, hücresel düzeyde DNA hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser gelişimini engelleyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİNİN SAĞLIK FAYDALARI

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, kahve ve çayın kanser riskini azaltıcı etkileri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir uzman.

Prof. Dr. Yılmaz, "Kahve ve çay, içerisinde bulunan polifenoller ve flavonoidlerle antioksidan etki gösteren içeceklerdir. Bu bileşenler, vücutta serbest radikalleri nötralize ederek hücrelere zarar vermelerini engeller. Boğaz kanseri gibi kanser türlerinde de bu tür koruyucu etkiler gözlemleniyor" diyerek bu içeceklerin sağlığa olan faydalarına dikkat çekti.

Ayrıca, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden Dr. Eric Rimm'in 2018'de yaptığı bir araştırma, günde 2-3 fincan kahve içen bireylerin boğaz kanseri riskinin %15 oranında azaldığını ortaya koydu.

Dr. Rimm, "Kahvenin içeriğindeki bileşenler, hücrelerdeki DNA hasarını onarmaya yardımcı olabilir, bu da kanser gelişimi üzerinde doğrudan etkili olabilir" açıklamasında bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KAHVE VE ÇAYIN KANSER ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİLERİ

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, kahve ve çayın kanser üzerindeki faydalı etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

2021'de Çin'de yapılan geniş çaplı bir epidemiyolojik çalışma, kahve ve çayın başta boğaz kanseri olmak üzere birçok kanser türü üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma, kahve ve çay tüketen bireylerin, bu içecekleri tüketmeyenlere göre %20 daha düşük oranda kanser geliştirdiğini gösterdi.

Bir diğer önemli çalışma ise, Japonya'da yapılmış olup, kahve tüketiminin baş ve boyun kanserlerinin oluşumunu %25 oranında azalttığını ortaya koydu.

Çalışma, bu içeceklerin anti-inflamatuar özelliklerinin kanser gelişimini engellediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterdi.

KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kahve ve çay, sağlığa birçok fayda sağlasa da, aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu içeceklerin içerdiği kafein ve asidik bileşiklerin aşırı miktarda alındığında zarar verebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, "Kahve ve çayın sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu doğru, ancak aşırıya kaçmak zararlı olabilir. Günde 2-3 fincan kahve ya da çay tüketimi, sağlık için faydalıdır. Ancak bu miktarın üzerinde tüketim, özellikle kafein oranı yüksek kahve türlerinde, uyku bozukluklarına ve sindirim sorunlarına yol açabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

KAHVE VE ÇAY, KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kahve ve çayın boğaz kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türü üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Düzenli ve dengeli kahve ve çay tüketimi, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Ancak, bu içeceklerin faydalarından yararlanırken aşırıya kaçmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek önemli.

Kahve ve çay, kanser riskini azaltan doğal içecekler olarak öne çıkmaktadır. Bu içeceklerin içerdiği antioksidanlar ve diğer bileşenler, vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyarak kanser gelişimini engelleyebilir. Ancak, herhangi bir içecek ya da gıda gibi, kahve ve çay da dengeli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından en büyük faydayı sağlayacağı bildirildi.