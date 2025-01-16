Kahve ve çikolataya ilaç katmışlar! Bu markalara dikkat, Bakanlık uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata, kahve gibi ürünlerde ilaç hammaddesi belirlendiği duyurdu. Bakanlık söz konusu firmalara ceza keserken, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası yaptığı açıklama ile durumun son derece tehlikeli olduğunu bildirdi.

İlaç etken maddesi tespit edilen ürünler listesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetim raporlarına göre ilaç etken maddesi tespit edilen marka ve ürünler:

-Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul - Kahvede ilaç etken maddesi tespit edildi

-Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul- Çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi

-Sözcü Gıda ve Kozmetik Limited Şirketi Bitkisel Macun ve Çay Paketleme - İstanbul- Bonbonda ilaç etken maddesi tespit edildi.

TEİS: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “İlaç etken maddesi ilave edilen ürünler, burun kanaması, baş ağrısı, mide ekşimesi ve yanması, cilt kızarıklığı, uyku güçlüğü, görme bulanıklığı, nefes darlığı ve burun tıkanıklığına neden olabilir. Bunlar halk sağlığı açısından ciddi tehlikedir” diye konuştu.

"KOLAYLIKLA ULAŞILABİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, çikolatalarda ve kahvelerde ilaç hammaddesi tespit ettiğini söyleyen TEİS Başkanı Nurten Saydan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olması ciddi bir tehlikedir” dedi. ​Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet gibi ortamlarda kontrolsüzce satıldığını vurguladı.

Hürriyet'den Meltem Özgenç'e konuşan Saydan, açımlamasında sildenafil maddesine dikkat çekerek ​“Defalarca bu tür ürünlerin ilaç, ilacın yerinin eczaneler, yetkili kurumun da Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade ettik. Bu ürünlerde daha önce de yer aldığı tespit edilen sildenafil gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz." dedi.

ENERJİ İÇECEKLERİNE VE BİTKİ ÇAYLARINA DİKKAT

Bu ilaç etken maddesinin enerji içecekleri, kahve ve çikolatalarda performans artırıcı ürün olarak sunulduğunu belirten Saydan, "Halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. ​Zayıflama çayları, enerji içecekleri, çikolata veya kahvelere konulan ilaç etken maddeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daha caydırıcı önlemler almasını, vatandaşın sağlığı açısından önemsiyoruz.” dedi.