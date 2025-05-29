Kahveci’den müjde: Çok büyük isim gelecek

Beşiktaşlı eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci Galatasaray'ın gündemini Haber Global'de yorumladı.

Osimhen'in ayrılması durumunda Galatasaray'ın büyük sıkıntılar yaşamayacağını bildiren Kahveci, "Icardi iyi kamp geçirirse gollerine devam eder" dedi.

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştiren Nihat Kahveci, "Beni 14 saat kimse bir yerde tutamaz. İnsanların orada çocukları var. Aç susuz beklediler, gerildiler. Tepki gösterdiler ve haklılar. Niye o kadar beklediler? Konser dinlemeye mi geldiler? Bu kadar sanatçıya gerek yoktu" şeklinde konuştu.

"GÜNAY BİRİNCİ KALECİ OLMAZ, KOLAY DEĞİL"

Muslera ve Günay Güvenç'e değinen Nihat Kahveci, "Muslera için söylenecek bir şey yok. 100 yıl sonra da konuşulacak. Zaten gideceği belliydi. İnanılmaz maçlar oynadı. Galatasaraylıların haricinde tüm takım taraftarları çok seviyor. Günay iyi kaleci, tecrübeli. İhtiyaç anında başarılı oldu ama birinci kaleci olmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK KALECİ ALACAK"

Muslera'nın yerine yapılacak kaleci transferiyle ilgili de konuşan Nihat Kahveci, "Senin Muslera'dan sonra daha net kalecin olmalı. Buffon bile gelse stres yaşar. Ekonomik düşüncelerini bilmiyorum ama çok büyük kaleci alacaklarını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.