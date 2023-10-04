Kahvecilerdeki hayati tehlike. Sırf maliyeti düşürmek için bu yapılır mı?

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, kahvelerle ilgili yapılan araştırmanın sonucunu paylaştı.

KAYNAK: DHA
Kahvecilerdeki hayati tehlike. Sırf maliyeti düşürmek için bu yapılır mı?

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, sahadaki gözlemlerinde bazı işletmelerde kahvelerin, sağlıksız ortamlarda demlendiğini tespit ettiklerini söyleyerek, ''Filtre kağıdı kullanmak yerine, özellikle saç bonesiyle, kadın çorabıyla, maliyetleri düşürmek adına kahve demlemesi yapabiliyorlar. İçinde plastik barındıran ve sıcak suyla temas ettiğinde çözülen, kanserojen madde olan plastik içeren malzemeler kullanıyorlar'' dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, üniversite bünyesinde kurulan kahve atölyesinde, kahvenin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili eğitimler veriyor. Doç. Dr. Özcan, son yıllarda kahve tüketiminin artmasıyla tüketicilerin, işletmelerde sağlıklı koşullarda kahve hazırlanıp hazırlanmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

"Ülkemizde son yıllarda kahve tüketimi oldukça artmış durumda. Kahve dükkanlarının sayısı da oldukça arttı ancak içtiğimiz kahvelerin hepsi nitelikli mi? Hepsi sağlıklı koşullarda, uygun yöntemlerle mi yapılıyor? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle filtre kahve demlemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ön plana çıkıyor. Sahada yapmış olduğumuz gözlemlerde, vermiş olduğumuz eğitimlerde sektördeki bazı kahve dükkanlarının sağlıksız koşullarda demleme yaptıklarını görüyoruz. Filtre kağıdı kullanmak yerine özellikle saç bonesiyle, kadın çorabıyla, maliyetleri düşürmek adına üreticiler kahve demlemesi yapabiliyorlar. Bu gibi, içerisinde plastik barındırılan ve sıcak suyla temas ettiğinde de çözülen, insan sağlığını tehdit eden kanserojen bir madde olan plastik içeren malzemeler kullanıyorlar. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle tüketicilerin kahve alırken bu tür hijyen kurallarına, demleme yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor."

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