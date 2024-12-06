Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Kütahya’nın Emet ilçesinde kahvehanede karşılaştığı husumetlisi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan zanlı, iki gün önce aramızda tartışma çıktı, bu nedenden dolalı husumet oluştu dediği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çerte köyünde meydana geldi. Ahmet Aksu kahvehanede gördüğü husumetli olduğu Ramazan Tezcan'a saldırdı. Aksu belinden çıkardığı bıçakla Tezcan'ı 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ramazan Tezcan ambulansla Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezcan doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Aksu ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Aksu, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ahmet Aksu ve Ramazan Tezcan'ın 2 gün önce aralarında tartışma yaşandığı, bu nedenle birbirlerine husumet beslediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini öldürdü

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