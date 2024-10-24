Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi

Olay, saat 19.30 sularındamerkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan Baran Cengiz, kimliği bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile açtığı ateş etmesi sonucu başından yaralanan Cengiz, yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Baran Cengiz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye gönderildi. Durumu ağır olan Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.