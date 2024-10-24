Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi

Adana'da kahvehanede otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurulan 18 yaşındaki Baran Cengiz hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sularındamerkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan Baran Cengiz, kimliği bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile açtığı ateş etmesi sonucu başından yaralanan Cengiz, yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Baran Cengiz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye gönderildi. Durumu ağır olan Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Son Haberler
Motosikletli polis ekibi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli polis ekibi ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
Özgür Özel, şehit taksici Murat Arslan'ın babası ile telefonda görüştü
Özgür Özel, şehit taksici Murat Arslan'ın babası ile telefonda görüştü
Bu lokantalara gittiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz! Bakanlık açıkladı
Bu lokantalara gittiyseniz eşek eti yemiş olabilirsiniz! Bakanlık açıkladı
Çağla Şıkel'in spor hayatı bitti. İşte sebebi...
Çağla Şıkel'in spor hayatı bitti. İşte sebebi...
Uzmanlar uyardı: Okullarda hızla yayılıyor
Uzmanlar uyardı: Okullarda hızla yayılıyor