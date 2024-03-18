Kahvehanedeki kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçak darbesiyle öldü

Kaynak: DHA
Kahvehanedeki kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçak darbesiyle öldü
Karabük’te kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. yanında getirdiği bıçakla 22 yaşındaki Recep Hamleci’ye bıçakla saldırarak öldürdü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı.

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AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga ayrılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Hamleci’ye ilk müdahaleyi yaptı. Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Hamleci, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü. A.S. isimli şahıs ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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