Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli?

Depresyon, günümüzün en ciddi sorunlarından biridir ve çok sayıda faktör, özellikle de aşırı yorgunluk, günlük hayat stresi ve endişesi, bu duruma yol açabilir.

Ancak uzmanlar, depresyonu önlemeye yardımcı olan kahvenin varlığını duyurdu.

Kahveyi günde bir bardak tüketenler, hem daha mutlu hem de daha enerjik hissettikleri vurgulandı.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

-Depresyona karşı etkilidir.

-Kanser riskine karşı koruma görevi görür.

-Kalp sağlığını güçlendirir.

-Enerjik bir yaşama katkı sağlar.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Gerekli gıda maddelerini almanıza yardım eder.

-Diyabet riskini ortadan kaldırır.

KAHVE NASIL TÜKETİLMELİ?

Türk kahvesi, ülkemizde tarımı yapılmayan ama özgün pişirme yöntemi sayesinde dünyaya mal olmuş bir gıda türüdür.

Lezzetli olduğu kadar sağlıklı da olan Türk kahvesi, süzülmeden veya filtrelenmeden içildiği için kahvenin faydalarından daha çok yarar sağlar.

Filtre kahve ise kahvenin bir bölümünü filtreye bıraktığı için faydaları bakımından Türk kahvesinin gerisinde kalır.

Çözünebilir kahve çeşitleri de fabrika işlemlerinden geçtiği için en doğal ve sağlıklı kahve türünün Türk kahvesi olduğunu söylenebilir.

Herhangi bir hastalığı veya ilaç kullanımı olmayan kişiler için günde 1-2 fincan Türk kahvesi içmek çok faydalıdır.