Kahveye rekor zam. 40 yılın hatrı tarihe karışacak

Kaynak: Haber Merkezi
Kahveye rekor zam. 40 yılın hatrı tarihe karışacak

Türkiye'de pek çok kaleme gelen zamlardan kahve fiyatları da etkilendi. Kahve fiyatlarına dev zam geldi.

Türkiye'deki ekonomik zorluklar, vatandaşların yaşam tarzını derinden etkilerken, temel ihtiyaçlardan lüks tüketim ürünlerine kadar her şeyin fiyatında artış yaşanıyor.

Zam dalgasının son kurbanı ise kahve oldu. Kahve fiyatları, son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarak 244,85 dolara ulaştı. Özellikle en aktif ICE kontratı, %6'nın üzerinde bir artışla 249,45 dolara kadar yükseldi. Bu sert artış, kahve severler için yeni maliyetler anlamına geliyor.

kahve2.jpg

DON OLAYLARI BÜYÜK ETKİLEDİ

Brezilya'da meydana gelen don olayları, kahve yetiştiricileri arasında ciddi endişelere yol açtı. Donların, kahve bitkilerinin yanı sıra şeker kamışı ve küçük tahıl ürünlerine de zarar verme ihtimali, piyasalarda belirsizlik yarattı ve fiyat dalgalanmalarına neden oldu.

kahvee.webp

TÜRKİYE DE KÜRESEL FİYAT ARTIŞLARINDAN ETKİLENİYOR

Türkiye, kahve ithalatında büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke olduğundan, küresel kahve fiyatlarındaki bu artışlar Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Kahve fiyatlarının yükselmesi, yerli tüketici için daha yüksek maliyetler anlamına gelirken, ekonomik zorlukların günlük hayattaki etkileri bir kez daha kendini hissettiriyor.

İlgili Haberler
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi
Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı
Olayı mahkemeye taşıdı 420 bin lira tazminat kazandı. Ev sahibi ve kiracılar bu detaya dikkat
Hisseli tapuda yeni sistem duyuruldu. Miras artık bu şekilde pay edilemeyecek
Selçuk Geçer'den piyasaları sallayacak uyarı. Bunu yapanın tüm varlıkları anında sıfırlanacak
Son Haberler
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi Yerel Haberler
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi
Asansör kazasında ölen Beren'in bilirkişi raporu çıktı! 'Bize işimizi mi öğreteceksiniz' diye savundular Gündem
Asansör kazasında ölen Beren'in bilirkişi raporu çıktı! 'Bize işimizi mi öğreteceksiniz' diye savundular
Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet! Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Gündem
Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet! Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak Ekonomi
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı Dünya
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı Yerel Haberler
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı