Kahveye rekor zam. 40 yılın hatrı tarihe karışacak

Türkiye'deki ekonomik zorluklar, vatandaşların yaşam tarzını derinden etkilerken, temel ihtiyaçlardan lüks tüketim ürünlerine kadar her şeyin fiyatında artış yaşanıyor.

Zam dalgasının son kurbanı ise kahve oldu. Kahve fiyatları, son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarak 244,85 dolara ulaştı. Özellikle en aktif ICE kontratı, %6'nın üzerinde bir artışla 249,45 dolara kadar yükseldi. Bu sert artış, kahve severler için yeni maliyetler anlamına geliyor.

DON OLAYLARI BÜYÜK ETKİLEDİ

Brezilya'da meydana gelen don olayları, kahve yetiştiricileri arasında ciddi endişelere yol açtı. Donların, kahve bitkilerinin yanı sıra şeker kamışı ve küçük tahıl ürünlerine de zarar verme ihtimali, piyasalarda belirsizlik yarattı ve fiyat dalgalanmalarına neden oldu.

TÜRKİYE DE KÜRESEL FİYAT ARTIŞLARINDAN ETKİLENİYOR

Türkiye, kahve ithalatında büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke olduğundan, küresel kahve fiyatlarındaki bu artışlar Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Kahve fiyatlarının yükselmesi, yerli tüketici için daha yüksek maliyetler anlamına gelirken, ekonomik zorlukların günlük hayattaki etkileri bir kez daha kendini hissettiriyor.

