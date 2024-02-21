Kahveyi herkes yanlış içiyormuş. Uzmanı kahve içmek için en uygun zamanı açıkladı

Birçok insan, sabah kahvesi olmadan güne başlayamadığı biliniyor. Bu, yaygın bir alışkanlık haline geldiği bildirildi.

Ancak uzmanlar, bu konuda bazı uyarılarda bulundu. Kahve içmenin de bir zamanı var.

İşte, gün içinde kahve içmek için en uygun saatler...

KAHVE İÇMENİN EN SIK YAPILAN HATASI

Kahveyi uyanır uyanmaz ya da yatmadan altı saat önce içmemeniz gerekiyor.

Dr. Deborah Lee, kortizol hormonunun "uyku döngünüze göre bir ritmi olduğunu" ve bu ritmin sabah uyanınca 30 ila 45 dakika içinde en yüksek noktaya ulaştığını söylüyor. Sonra da gün içinde yavaşça düşüyor.

Bu yüzden Dr. Lee, sabah kahvesinin en iyi zamanının sabah 10 olduğunu veya daha erken içmek istiyorsanız sabah uyanınca en az 45 dakika bekledikten sonra olduğunu belirtti.

Bu saatlerden önce içerseniz, kahveye karşı "tolerans" geliştirebilirsiniz.

Kafein, beyninizde uykuyu uyaran adenozin reseptörlerini engelleyerek sizi uyanık tutar.

Kahveyi uyku saatine yakın bir zamanda içerseniz, uykuya dalamakta güçlük çekebilirsiniz.

Dr. Lee, "Örneğin sabah 7'de uyanan biri için, ilk kahveyi sabah 10 ila 12 arasında içmek, vücudunuzun ve zihninizin en çok faydalanacağı ve en iyi sonucu vereceği zamandır. Kafeinin en çok işe yaradığı zaman, kendi ritminize göre, kafein desteği için en uygun zaman, uyanınca en geç 45 dakika sonra, yani kortizol ritminizin azalmaya başladığı zamandır." diyor.

Ayrıca Dr. Lee, insanların uyanınca stres hormonu olan kortizol seviyesinin en yüksek olduğunu ifade ediyor.

Bu hormon, sizi uyanık kılmaya çalışır ve aynı zamanda metabolizma ve bağışıklık sistemini kontrol eder.

Uzmanı, "Yüksek kortizol seviyeleri, bağışıklık sisteminize zarar verebilir ve uyanınca zaten çok yüksek olduğu için, gözünüzü açar açmaz kahve içmek size faydadan çok zarar verir ve hatta sizi kafeine karşı toleranslı yapabilir." diyor.

Bunun yanında, kişilerin yatmadan önceki altı saat içinde kahve içmemeleri öneriliyor. Yatağa girdiğinizde uyuyamıyorsanız, kahveyi çok geç içmek bunun sebebi olabilir.

Fakat insanların kafeine karşı toleransları farklıdır, bu yüzden bu durum kişiden kişiye değişir.

Dr. Lee bu konuda, "Uyku düzeninizi korumak için, saat 15.00'ten sonra kahve, gazoz, enerji içeceği ve hatta kafeinsiz çay gibi her türlü kafeinli içeceği tüketmeyin. Sıcak bir şeyler içmek istiyorsanız, bitki çaylarına yönelin ya da kafein içermediğini bilerek kendinizi aldatmak için kafeinsiz çayları seçin" diyor.