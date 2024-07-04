Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İzmir’de sağanak etkili oldu. Meteoroloji sağanak uyarısını tarih ve saat vererek yapmıştı. İzmir’de selle ilgili uyarıları yapıldı.

Tam olarak hangi ilçede ve mevkiide bulunduğu bilinmeyen bir kahvehaneyi sel bastı. Kahvehanede okey oynayanlar ise sele aldırış etmedi.

Vatandaşlar kahveyi su basmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdü.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Video sosyal medyada gündem oldu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'le ilgili sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güney ve batı ilçeleri) ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.