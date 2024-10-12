Kakao fiyatları yükseliyor

Uluslararası Kakao Ticaret Borsası (ICE) tarafından izlenen ABD limanlarındaki kakao stoklarının son 15 aydır düşüş göstermesi dikkat çekiyor. Stoklar, 1.998.398 çuval ile 15 yıllık düşük seviyeye ulaştı.

Tüccarlar, Fildişi Sahili’ndeki yoğun yağmurların etkisiyle kakao çekirdeklerinin hasat edilmesi ve taşınmasının zorlaştığına dikkat çekiyor. Fildişi Sahili, kakao üretiminde dünya çapında en büyük ülke konumunda. Ancak, 1 Ekim'den 6 Ekim'e kadar çiftçiler limanlara yalnızca 12.960 metrik ton kakao gönderdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 50.138 metrik tonla kıyaslandığında belirgin bir düşüşü gösteriyor. Yağmurlar, yolları tahrip ederek ulaşımda zorluklar yaratıyor ve bu da üretimi olumsuz etkiliyor.

Diğer yandan, dünyanın ikinci büyük kakao üreticisi Gana'daki mevcut ürün durumu umut verici olarak değerlendiriliyor. Gana Kakao Pazarlama Kurumu (COCOBOD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gana’nın kakao varışları, 11 Eylül'de hasadın başlamasından yalnızca birkaç gün sonra, 19 Eylül'de 13.000 metrik tona ulaştı. Bu, geçen sezonun aynı döneminde kaydedilen 1.600 ton ile karşılaştırıldığında yaklaşık %700'lük bir artış anlamına geliyor. Bu artış, büyük ölçüde bu yıl hasadın daha erken başlamasından kaynaklanıyor.

Kakao fiyatlarındaki bu yükseliş, hem Fildişi Sahili’ndeki zorluklar hem de Gana’daki olumlu hasat durumu ile birlikte küresel piyasalarda dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun, kakao üretimi ve fiyatları üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar, kakao fiyatlarındaki bu dalgalanmalara ve arz-talep dengesindeki değişikliklere dikkat ederek stratejilerini şekillendirmeye çalışıyor.

Sonuç olarak, kakao vadeli işlemlerinin yükselmesi, küresel arzın daralması ve üretim koşullarındaki değişikliklerle bağlantılı. Piyasalardaki bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde kakao fiyatlarının nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olabilir. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ederek piyasa trendlerini değerlendirmeye devam ediyor.