﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi

Sırbistan'da yaşanan hava kirliliği halkın en önemli gündem maddelerinden biri.

Ülkede artan hava kirliliğine dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenleniyor.

Son olarak Niş şehrinde bir araya gelen bir grup, yerel yönetimin hava kirliliğine karşı önlem almamasını eleştirdi.

Niş Gençlik Hareketi tarafından düzenlenen eylemde, "Niş'i havalandıralım" ve "Niş'teki havayı temizleyin" yazılı dövizler taşındı.

YAPILAN ÖLÇÜMLER HAVANIN SAĞLIKSIZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Gösteri organizatörlerince yapılan açıklamada, şehirde hava kirliliği sebebiyle düzenlenen son protestonun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şehir yönetiminin gerekli önemleri almaması eleştirildi ve şehirdeki ölçümlere göre son üç günde havanın "sağlıksız" olduğu belirtildi.

"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ"

Göstericilerden Milos Boskovic, "İnanılmaz ama bugün hava temiz. Biz bu konuda görevli kurumlara teşekkür edemiyoruz çünkü havanın temiz olması tamamen rüzgar sayesinde. Yıllardır talebimizi yeteri kadar tekrar ettiğimizi düşünüyorum. Yerel yönetim ve devlet düzeyindeki yetkililerin bu sorunla daha ciddi bir şekilde ilgilenmesi ve harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.