Kalabalık ortamda çalışanların en çok kullanacağı uygulama ortaya çıktı. Microsoft patentini aldı

Microsoft’un patentini aldığı son teknik özellikle kalabalık ortamlarda çalışanlara ilaç gibi gelecek. Patenti alınan uygulama ile bilgisayar ekranına yansıyanlar sadece bilgisayarın başındakiler tarafından görülebilecek. Söz konusu uygulama, kullanıcıların gizli belgeleri okurken veri güvenliğini sağlamasının önünü açacak.

Microsoft’un patent dosyasında uygulamanın nasıl çalıştığı detaylı bir şekilde anlatılmamış ancak bazı ipuçları bulunuyor.

Bilgisayar ekranını şifreleyen sistem, sadece o belgeyi ekranın başında okuyan kullanıcı tarafından görülmesini sağlıyor. Kullanıcının göz hareketlerini de okuyan yazılım, başka açılardan belgeyi okumaya çalışanların görmesini engelleyen bir şifreleme sistemi kullanıyor.

Uygulamanın hangi alanlarda kullanılacağı henüz bilinmiyor.