Kalamak mürekkebini kollarına sürdü 'Sonuçlarına inanamadı'

Avustralya'da balık tutmaya çıkan Brendan Wing, yakaladığı kalamarın mürekkebini ellerine ve kollarına sürdü. O anı sosyal medya hesabında paylaşan Wing, kollarını mürekkebe buladıktan sonra sonuçları takipçilerine aktardı. Wing'in elleri beş gün boyunca ilk günkü gibi siyah kaldı. Ellerde hiçbir solma belirtisi olmadığı gibi, mürekkebin hala yoğunluğunu koruduğu gözlendi. 5 gün içerisinde hiçbir solma gözükmemesi ise izleyenleri şaşırttı.

Wing, paylaştığı videoyla mürekkebin ellerinden nasıl çıkmadığını gösterdi. Ellerindeki aşınma belirtilerinin başladığını ancak mürekkebin tamamen temizlenmesinin iki hafta kadar süreceğini belirtti. Avustralyalı adam yaşadığı deneyimi "çılgınlık" olarak nitelendirirken, diğer insanları kalamar mürekkebi konusunda uyardı.

KALAMAR MÜREKKEBİNİN CİLDE ETKİLERİ: POTANSİYEL ZARARLAR

Kalamar mürekkebi, bazı insanlar tarafından sanat veya yemek hazırlığı gibi farklı amaçlarla kullanılan bir malzemedir. Ancak, bu mürekkebin cilde uygulanması bazı potansiyel zararları beraberinde getirebilir.

Öncelikle, kalamar mürekkebi cilde temas ettiğinde cilt tahrişine neden olabilir. Hassas cilde sahip olanlar veya mürekkebe karşı alerjisi olan kişilerde kızarıklık, kaşıntı, yanma veya döküntü gibi reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca, mürekkebin cilde temas etmesi durumunda renklenme olabilir. Bu, ciltte geçici veya kalıcı lekelerin oluşmasına neden olabilir, özellikle açık tenli kişilerde daha belirgin olabilir.

Göz teması durumunda ise kalamar mürekkebi göz tahrişine ve kızarıklığa yol açabilir. Bu durumda derhal temizlenmesi önemlidir, aksi takdirde daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Bunun yanı sıra, bazı insanlar kalamar mürekkebine karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve derhal tıbbi müdahale gerektirebilir.

Son olarak, kalamar mürekkebi içeriğinde bulunan proteinler nedeniyle ciltte enfeksiyon riskini artırabilir. Bu da cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir ve tedavi gerektirebilir.

Kalamar mürekkebinin cilde uygulanmasıyla ilgili bu potansiyel riskler göz önünde bulundurulmalı ve mürekkebe temas etmekten kaçınılmalıdır. Herhangi bir reaksiyon veya sorun yaşanması durumunda bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir.