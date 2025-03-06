Kalbi durmuştu, doktorlar hayata döndürdü! Ormanda bulunan mimar Ece entübe edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Kalbi durmuştu, doktorlar hayata döndürdü! Ormanda bulunan mimar Ece entübe edildi

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından Türkiye'nin merakla bulunmasını beklediği ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kabinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

KALBİ DURDU, DOKTORLAR HAYATA DÖNDÜRDÜ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Öte yandan, Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

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