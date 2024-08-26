Kalbi koruyor, enfeksiyonu düşürüyor! Mucizevi meyve her yere iyi geliyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oldukça fazla bulunan kızılcığın doğal bir tansiyon düzenleyicisi olması onu daha cazip bir meyve haline getirirken kızılcık; marmelat, şurup ve çay formuna da dönüşüyor.

Kızılcıklar çeşitli türde vücut için faydalı biyoaktif bileşenler içeriyor. Bilim insanları 20. yüzyıldan bu yana kızılcığın insan sağlığı üzerinde etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Kızılcığın bilimsel çalışmalarca ispatlanmış faydaları arasında; idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmesi, kalp sağlığını koruması, antosiyaninler, proantosiyanidinler ve kersetin gibi kalp sağlığını korumaya yardımcı antioksidanlar içermesi, çeşitli kalp hastalığı risk faktörlerine karşı faydalı olması, HDL iyi kolesterol seviyesini artırması, kötü kolesterolü, yüksek tansiyonu düşürmesi, kandaki homosistein düzeylerini azaltarak kan damarlarındaki iltihaplanma riskinizi azaltması yer alıyor.

İYİ GELDİĞİ YER ÇOK FAZLA

Kızılcığın, sindirim sisteminin çalışmasını desteklediği, kızılcık suyunun veya kızılcıkların midede H. Pylori bakterisini engellediği ve bağırsak iltihabına karşı koruduğu tespit edildi. CRP oranını düşürdüğü, kan dolaşımını artırdığı da ifade ediliyor.

DAMARLARA VE BAĞIRSAKLARA DA YARIYOR

Kızılcığın damarlardaki esnekliği artırdığı görüldü. Bu durum kalp üzerindeki baskıyı azaltıyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Dolaşım sisteminin iyi olması ise enerjiyi ve bilişsel işlevi de yükseltebiliyor.

Bağırsak sağlığını destekler. Kızılcık tüketmenin bağışıklık, ruh hali ve sindirim sağlığına bağlı faydalı bağırsak bakterilerinde olumlu değişimlere yol açtığı görüldü.

Beyni güçlendirir. Kurutulmuş kızılcığın yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlev ve sinirsel işlevsellik üzerindeki etkisini değerlendirildi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen 60 yetişkin, 12 hafta boyunca günde bir küçük fincan kızılcık tüketti.

LDL'DE AZALMA ETKİSİ

Deneme süresinden sonra araştırmacılar, plaseboya kıyasla katılımcılarda görsel epizodik hafıza ve sinirsel işlevlerde iyileşmeler ve müdahale sırasında LDL kolesterolünde önemli bir azalma gözlemledi.