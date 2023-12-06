Kalbi koruyor, stresi azaltıyor

Yemeklerin içinde de sıklıkla kullanılan kestane hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katmak için kullanılır.

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Kalbi koruyor, stresi azaltıyor

İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri bulunan kestane sağlıklı bir besindir. Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması ve lif oranı yüksek olması da kestaneyi besleyici bir besin yapıyor. Kestane kayıngillerden bir ağaçtır. Uzun ve heybetli olan ağaçların meyveleri dikenli bir kapsül içinde çıkar. Kabuk kırıldığında içinden çıkan yemişler çiğ veya pişirilerek tüketilir. Kabuk ve yapraklar da kaynatılarak çay yapılır ve tüketilebilir. Türk mutfağında yemeklerin içinde de sıklıkla kullanılan kestane hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katmak için kullanılır. Faydaları ile şifa kaynağı olan yemiş, hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok tarifle alternatif tıp geleneğinin de vazgeçilmezleri arasındadır.

Kestane balı

Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türüdür. Kestane ağaçlarının olduğu bölgelerden arıların elde ettiği kestane balı, kendine özgü keskin bir kokuya ve hafif acı bir tada sahiptir. Koyu rengiyle dikkat çeker. Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türüdür.

Kestane balı neye iyi gelir?

Basur sorununa karşı kullanılır.

Ağrı olan bölgeye sürülürse ağrıya iyi gelir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder

B vitamini, C vitamini, mineraller ve demir açısından çok zengindir

Kasları ve kemikleri güçlendirir

Kan dolaşımını arttırır

Kestane balı kalp hastalıklarına karşı sizi korur

Kolesterolü düşürerek kalp krizini önlemeye yardımcı olur.
Karaciğer ve mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılır

Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir.

Hoş aromasıyla ağız kokularını giderir.

KESTANENİN FAYDALARI NELER?

Magnezyum ve fosfor içeriği ile kemik metabolizmasını destekler.

Sakinleştirici etkisi bilinen kestane vitamin dolu içeriğinin yanı sıra stres için de şifa kaynağıdır.

Kestane yemek dişler, kemikler ve kan dolaşımı için yararlıdır. İçeriğindeki C vitamini tüm vücuda sağlık kaynağıdır.

Kestane potasyum kaynağıdır.

Folik asit yönünden zengindir, kandaki alyuvar sayısını artırır. Karaciğer ve mide için yararlı, sindirim düzenleyicidir.

Alzheimer hastalığının önlenmesi ve unutkanlığın giderilmesi için önerilen yiyecekler arasındadır.

Bağışıklığı güçlendirir. Bol vitaminli içerik cildi güzelleştirir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir, bedeni genç kılar.

Kestane balı özellikle öksürük sorununa iyi gelir.

Lif oranı yüksek olan kestane tok tutarken kan şekerini yükseltmez.

Kompleks karbonhidrat içeriği ile enerji kaynağıdır.

Demir kansızlığına birebir olan meyve, demir eksikliği olanlarca sıklıkla tüketilmelidir.

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