Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme

Niğde'de 23 yaşındaki İ.Ü isimli şahıs erkek arkadaşı Hakan Gürkan'ı öğrenci evlerinde kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayette yeni gelişme yaşandı. Genç kız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün gece saatlerinde Niğde Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, 26 yaşındaki Hakan Gürkan'ın öğrenci evine gelen 23 yaşındaki İ.Ü. isimli kadın arasında tartışma çıkmıştı. Genç kız, erkek arkadaşını göğsünden bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Hakan Gürkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak, kalbine aldığı ağır bıçak darbesi nedeniyle Gürkan, hayatını kaybetmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi 23 yaşındaki İ.Ü., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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