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Kalbiniz hızlı atabilir ve farkında olmayabilirsiniz!

Kalbin, normalden daha hızlı attığı yaygın bir kalp ritmi bozukluğunuz olabilir ve bunun farkında olamayabilirsiniz? Yanıtlar aşağıda okuyacağınız bilgilerde gizli…

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:13
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Kalbiniz hızlı atabilir, farkında olmayabilirsiniz!

Kalbiniz hızlı atabilir ve farkında olmayabilirsiniz!
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Genel olarak, yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızının dakikada 100’ün üzerinde olması taşikardi olarak kabul edilir. Altta yatan nedene ve kalbin ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak kalp çarpıntısı tehlikeli olabilir.

Taşikardi ritmi olarak da adlandırılan taşikardi, dinleme sırasında kalp hızının normali aşması. Taşikardisi olan bazı kişilerde hiçbir belirti veya komplikasyon olmayabilir. Bununla birlikte inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde artırır.

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Bazı durumlar, koşullar ve hastalıklar olası taşikardi geliştirir. İşte taşikardinin nedenleri:

Kalp kası hastalığı -Kalp tümörleri -Kalpteki enfeksiyonlar -Hipertansiyon -Tiroid bezinin fazla çalışması -Sigara içmek -Bazı akciğer hastalıkları

Belirli ilaçlara tepki -Kalbin bazı doğumsal anomalileri -Çok fazla alkol tüketmek -Kokain ve diğer bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı -Elektrolit dengesizliği -Koroner arter hastalığı -Kalp kapakçık hastalığı -Kalp yetmezliği

KALP ÇARPINTISINA NE İYİ GELİYOR?

Nedeni bulunamayan kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tıbbi yardım şart olsa da, evde yapılabilecek bazı uygulamalar da çarpıntıyı sakinleştirmeye yardımcı olabilir.

Stres bir kişinin sağlığı üzerinde birçok kötü etkiye sebep olabilir. Kalp çarpıntılarına neden olabilir veya mevcut çarpıntıyı daha kötü hale getirebilir. Bunları yaparak kalbinizi sakinleştirebilirsiniz:

“Meditasyon -Nefes egzersizleri -Yoga -Açık havada vakit geçirmek -Spor yapmak -Tatile çıkmak…
Kafeini azaltmak…
Tütün kullanmamak…
Bazı soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları ya da çayı kahveyi azaltmak…”

VAGUS SİNİRİNE MANEVRALAR YAPMAK

Vagus siniri beyin ile kalp arasında bağlantı sağlıyor. O siniri uyarmak çarpıntıları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle şu manevra yapılabilir:

“Dışkılama yapıyormuş gibi nefesi tutup ıkınmak.
Öksürmek.
Yüze buz veya soğuk, nemli bir havlu koyarak birkaç saniye beklemek.
Geğirmek.
Yüzü soğuk su çarparak yıkamak.
Soğuk duş almak”

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