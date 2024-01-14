Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

125 gram margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

1 çay kaşığından az tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3,5 su bardağı un

İçi için:

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Şerbeti hazırlanır. Bir tencereye şeker ve suyu alınır ve karıştırılır. Ardından ara ara karıştırılır ve kaynamaya bırakılır.

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynayan şerbete limon suyu ilave edilir ve 5 dakika daha kaynatılarak ocaktan alınır. Soğumaya bırakılır.

Hamuru için yoğurma kabına tereyağ, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, irmik, kabartma tozu, vanilya ve tuzu alınır.

Un da yavaş yavaş eklenir ve hamur yoğurulmaya başlanır.

Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olan hamurdan parçalar kopartılarak elde yuvarlanır.

Yuvarlanan hamurlardan bir tanesini alınır. Kalburun üzerine koyulur ve elle bastırılarak açılır.

Hamurun ortasına irice kıyılan cevizler koyulur. Uçlarını ortada birleştirilerek kapatılır.

Hamurun şeklini bozulmadan dikkatlice kalburdan çıkartılır. Tüm hamur bitene kadar aynı işlem tekrarlanır.

Pişirme kağıdı serilen fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir. Bu aşamada eğer kalbur yoksa aynı işlem silikon bir aparat kullanılarak ya da rende ile de yapılabilir.

Önceden ısıtılan 180 °C fırında, alt üst fansız ayarda 30 dakika pişirilir.

Fırından çıkan sıcak tatlılar borcama aktarılır. Sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbet dökülür.

Ardından 2 saat kadar şerbet çekmesi için dinlenmeye bırakılır.

Sürenin sonunda şerbetini çeken kalburabastı tatlılar süslenir ve servis edilir.

Afiyet olsun…