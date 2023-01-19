'Ameliyat ol' diyen doktorları dinlemedi. Kalça protezi karnından çıktı

İHA’nın haberine göre; Yıllarca ağrılarından rahatsız olan 74 yaşındaki Ömer Demir, geçirdiği iki kalça protezi operasyonu sonrası doktorların gerekli bulmasına rağmen yeniden ameliyat olmak istemeyince kalçasındaki protez vücudunda hareket etmeye başladığı bildirildi.

Baş kısmı karnından diğer parçası bacağından çıkarılan protezle ilgili konuşan Demir şunları belirtti:

“Neredeyse karnına girecek’ dediler, benim tuhafıma gitti. Protez buradan çıksa gelip karnıma girse farkında olmam mı dedim, ameliyat olmadım. Şu an Allah’a şükür, yürüyorum, ameliyat olduğum bacağımda hiç sorun yok, doktorlarıma güveniyorum”

Adıyaman’da yaşayan 74 yaşındaki Ömer Demir, geçtiğimiz yıllarda kalça bölgesinde hissettiği rahatsızlıklar sonrası doktora gitti.

Kalçasında kireçlenme olduğu belirlenen Demir, kalça protezi ameliyatıyla şikayetlerinden kurtuldu. Edinilen bilgiye göre zaman içerisinde yeniden ağrılar hissederek hastaneye başvuran Demir’in protezine revizyon ameliyatı yapıldı. Ancak bir süre sonra yaşlı adamın ağrıları yeniden kendini gösterdi ve uzmanlar operasyon gerekliliğini ifade etti. İddiaya göre geçirdiği operasyonlar sonrası tekrar ameliyat olmak istemeyen Demir, gittiği birçok doktoru dinlemedi, protezi ise karın içi ve uyluk kemiğinde ilerlemeye başladı. Zamanla ağrıları dayanılmaz hale gelen yaşlı adam, en son Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi. Burada yapılan tetkikler sonrası protezin diğer organlarını olumsuz etkileyecek şekilde vücudunda ilerlediğini duyan yaşlı adam, ameliyata onay verince acil şekilde operasyona alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Dr. Mustafa Özçamdallı ve Dr. Necati Doğan’ın ekipleriyle gerçekleştirdiği operasyonla protezin üst kısmı karın içinden alt kısmı ise hastanın bacağından çıkarıldı. Yeni protez ise başarılı bir şekilde bölgeye yerleştirildi.

Hastada yaşanan durumla çok sık karşılaşmadıklarını ifade eden Uzm. Dr. Özçamdallı ve Doğan tedaviye ilişkin bilgi verirken Demir, yaşadıklarını anlattı.

“PROTEZ YERİNDEN ÇIKSA KARNIMA GİRSE BEN FARKINDA OLMAM MI DEDİM"

Geçirdiği operasyonlar sonrası ameliyata onay vermediğini, protezin vücudunda ilerleyişini öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan 74 yaşındaki Ömer Demir, “Doktorlar toplandı, heyet kurdular, muayene ettiler. Sen protezi gevşetmişsin dediler, 'onu çıkarıp yenisini takalım istersen' dediler çaresi oysa yapın, ne yapalım ben acı içinde kıvranıyorum dedim, ikinci ameliyatı yaptılar. Bir süre sonra yeniden protez takacağız dediler, ben onay vermedim. Sonra Tarsus’a gittim. Oradaki doktor ‘Senin protezin buradan çıkmış, neredeyse karnına girecek’ dedi o öyle söyleyince benim tuhafıma gitti. Ona demedim, ya protez buradan çıksa gelip burada karnıma girse ben farkında olmayayım mı diye bunu hesap ediyorum. Onay verirsen seni ameliyat edeyim dedi, karar verirsem geleyim dedim.

Oraya da karar vermedim netice buraya geldim, çok yerlere gittik. Allah’a şükür yürüyorum, ameliyat olduğum bacağımda hiç sorun yok. Doktorlarıma güveniyorum ne derdilerse harfiyen bir santim ne ileri ne geri gittim ne dediyse o çıktı. Buraya gelen bir daha gelmek ister. Eğer acil gelirse gururla gider" dedi.

“PROTEZİN ÜST KISMINI KARIN BÖLGESİNDEN, ALT KISMINI UYLUK KEMİĞİNDEN ÇIKARTTIK”

Protezin üst kısmının karın içinden alt kısmının ise bacaktan çıkarıldığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Özçamdallı, “Hastamız bize geldiğinde yürüyemez bir vaziyetteydi daha önce birkaç kez operasyon geçirmiş ve protezi karın dediğimiz boşluğa kadar ulaşmış durumdaydı. Hastanın damarlarında ve sinirlerinde hasarlar meydana getirebilecek seviyedeydi. Özel dizayn edilmiş kafes dediğimiz protezlerle ve daha uzun revizyon dediğimiz protezlerle hastamızın operasyonunu başarılı şekilde gerçekleştirdik. Böyle durumlar hastaların ilerleyen dönemlerinde dolaşımını bozup bacaklarımı kaybetmeye kadar gidebilir. Bu hastamızda ek birtakım rahatsızlıklar olması sebebiyle diyabet, kalp rahatsızlığı, sebebiyle yatağa bağımlı olması bu hastalarda mortalite dediğimiz durumu arttırmaktadır. Bu çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu değil. Kesinlikle kalça protezi yapılan hastalarımızın kontrollerine rutin olarak gitmeleri gerekir. Bu hastamız biraz operasyonlardan çekinmiş ve birkaç operasyona girince, çok yüksek olduğu anlatılınca korkmuş ve dolayısıyla bu şekilde hayatını bir 3-4 yıl daha idame ettirince protezin daha da aşınıp leğen kemiğinin yukarısına doğru çıkmasına sebep olmuş. Kendisine ameliyat önerilmesine rağmen ameliyatlarını kabul etmemişti ve bu protez leğen kemiğinde aşınmaya sebep olup karın içi organlara kadar ilerlemiş vaziyetteydi. Biz protezi 2 parça halinde çıkarttık. Protezin üst kısmını karın bölgesinden, alt kısmını uyluk kemiğinden çıkarttık" diye konuştu.

“PROTEZİN BU KADAR İLERİYE GİTME AŞAMASI SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL”

Demir'in geldiği pozisyonu ve uyguladıkları tedaviyi anlatan Dr. Necati Doğan, “Hastamıza yıllar önce kalça kireçlenmesi nedeniyle kalça protezi uygulanmış, bu protez uygulamalarında sıklıkla başarılı sonuçlar elde ederiz. Daha önce gittiği hastanelerde bu protezin yenilenmesi gerektiğini hastamıza söylemişler. Hastamız o anki risklerden dolayı bu süreci kabul etmemiş, ötelemiş ve yaklaşık 2-3 yıl boyunca bu protezi kullanmaya devam etmiş. Protezde ilerlemeye devam etmiş. Bize başvurduğunda artık protez karın içindeki organların arasına kadar yerleşmişti. Bacakta ciddi şişlikleri, hareket kısıtlılıkları oluşmuş, yürüyemez hale gelmişti. Yenileme ameliyatı gerektiğini söyledik ve hastamız artık mevcut tablosundan ileri derecede şikayetçi olduğu için belirli riskleri, ameliyatı kabul etti. Protezin bu kadar ileriye gitme aşaması sık karşılaştığımız bir şey değil, daha erken evrelerde geldiklerinde sadece kalça bölgesi açılır. Daha uyumlu protezlerle kalçadaki implant değiştirilir ve hayatına geri döner. Ama bu hastamız artık normal bölgeden çıkarılamayacak derecede ilerlemiş formuyla geldiği için bizim bu protezi kalça bölgesinden çıkarıp onarmamız imkansızdı. İlk olarak karın içindeki kısımları çıkartmak için karın bölgesinden girdik. Protezin yuva baş dediğimiz kısımlarını karın içinde mesanenin, bağırsakların, damar sinir paketlerinin arasından güvenli ve sorunsuz bir şekilde çıkarttık. Daha sonra bu kemikte oluşmuş ileri derecedeki defekti de onarmak gerekiyordu, buraya da uygun platinlerle tekrardan yeni yapılan protezler içeri gelmesin diye yeni platinlerle bir destek kısmı oluşturduk. Karın iç kısmındaki işimiz bitti daha sonra ikinci bir aşamada kalça bölgesinde kalan kısmı çıkarttık. Şu anki protezimiz gayet stabil ve hemen hareket etmeye, yük vermeye, yürümeye uygun bir protez. Vatandaşların protezlerini düzenli takip ettirmeleri gelişen herhangi bir yeni şiddetli ağrı ve problemlerde mutlaka en erken dönemde bu aşamalara gelmeden kontrollerini yaptırmalarını öneririm" dedi.