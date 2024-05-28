Kaldırılan vergiler geri geliyor. Ev ve arsa satanlar yanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak.

Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15’in altına düşmemesine yönelik düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

Benzer bir uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak. Bu kapsamda, devletin verdiği teşviklerden ya da vergi istisnalarından yararlansa bile, bir şirket asgari bir kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak.

Hükûmetin yaptığı bir başka çalışma ise gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımı konusunda olacak. Bir anlamda imar rantı veya taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi gündeme gelecek.

AKP, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini, tatil öncesinde ekonomi alanında hazırlanacak bir torba teklifle, vergi mevzuatındaki güncellemelerin yasalaştırılacağını kaydetti.